Babasına ekmek bıçağıyla saldırdı

Adana'da yaşanan olayda kendisine para vermeyen bir kişi üvey babasını ekmek bıçağı ile yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasında ekmek bıçağı saplı olan babayı hastaneye kaldırdı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda İsmail A. üvey babası Kenan Mesut S. kısa süreli bir tartışma yaşadı. Üvey babasından para isteyen İsmail A., istediğini alamayınca Kenan Mesut S.'nin kafasına ekmek bıçağını sapladıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Ekmek Bıçağını Sapladı

Kavga sesleri sonrasında vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verirken kafasında ekmek bıçağı sağlı olan Kenan Mesut S.'nin hastaneye kaldırıldığı ancak sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu ifade edildi.