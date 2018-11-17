Baba ve oğlunu aynı gün içinde infaz ettiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Yusuf Candar isimli vatandaş, önceki gece evine kapıyı kırarak giren iki şüpheli tarafından silahla vuruldu. Yusuf Candar'ı evinde öldüren saldırganlar daha sonra işyerine gelerek burada Yavuz Candar'ı vurdu. Baba ve oğlunu öldüren saldırganlar yakalandıktan sonra cinayeti zevk için işlediklerini söyledi.

BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜLER

Cinayetten sonra rahat tavırlaryla güvenlik kameralarınca görüntülenen iki şüphelinin Kahraman A. ve Murat G. olduğu emniyet ve jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. İki şüpheli gece saatlerinde emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ZEVK İÇİN ADAM ÖLDÜRDÜ

Cinayet şüphelileri Kahraman A. ve Murat G. ek gözaltının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Özel bir hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheliden biri Kahraman A. basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna "zevkten" cevabını verdi.