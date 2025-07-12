Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışama ziyareti için Bakü’ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Üst düzey heyetlerin de katılımıyla gerçekleşen görüşmede, iki ülke ilişkilerinin geleceği masaya yatırıldı.

Aliyev, önceki Suriye yönetiminin Azerbaycan’a karşı dostane olmayan bir siyaset izlediğini hatırlatarak, Şara liderliğindeki yeni dönemde ilişkilerin canlandığını ve işbirliği alanlarının genişlemeye başladığını söyledi.

Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaşacak

Görüşmede en dikkat çeken başlıklardan biri enerji oldu. Suriye'nin karşı karşıya olduğu enerji krizine dikkat çekilerek, Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaştırılacağı proje gündeme alındı.

Aliyev, bu adımın sadece Suriye’nin enerji güvenliğini sağlamakla kalmayıp, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de ileri taşıyacağını belirtti. Ayrıca Azerbaycan’ın enerji altyapısı tecrübesiyle Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkı sunabileceği ifade edildi.

Şara: Yeni dönemde her alanda işbirliğine açığız

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da görüşmede Azerbaycan’a teşekkür ederek, önceki rejimin iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini, ancak yeni yönetimin tüm alanlarda işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Şara, “Enerji desteği bizim kalkınmamız açısından hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Kültür, eğitim ve yeniden inşa da gündemdeydi

Görüşmede sadece enerji değil; eğitim, kültür ve insani alanlardaki işbirliği konuları da ele alındı. Azerbaycan’ın Suriyeli öğrencilere burs sağlayacağı belirtilirken, savaşta zarar gören tarihi eserlerin restorasyonu da gündeme geldi.

Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan bölgelerde yürüttüğü yeniden inşa çalışmaları örnek gösterilerek, bu tecrübelerin Suriye ile paylaşılabileceği vurgulandı.

Aliyev ve Şara, heyetler arası görüşmelerin ardından baş başa da görüştü.