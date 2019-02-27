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Aytaç Arman'a son görev
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Magazin - - Editör: Tuğçe GÜREL

Aytaç Arman'a son görev

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Aytaç Arman son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kanser tedavisi gören unutulmaz oyuncu dün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen cenaze törenine pek çok ünlü isim de katıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu 70 yaşındaki Aytaç Arman dün aramızdan resmen ayrılmıştı.

Çok Büyük Bir Kayıp

Törene Aytaç Arman'ın eski eşi Radife Baltaoğlu ve oğlunun yanı sıra aralarında Kadir İnanır, Halil Ergün, Nuri Alço, Ercan Kesal, Menderes Samancılar ve Meltem Cumbul'un da aralarında bulunduğu pek çok ünlü isim yer aldı. Törende konuşan Halil Ergün, Arman'dan övgü ile bahsederken onun kaybının Türk sineması için çok acı olduğunun altını çizemeden de geçemedi.


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