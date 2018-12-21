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Ayşen Gruda'dan kötü haber!
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Magazin - - Editör: Özge KESİCİ

Ayşen Gruda'dan kötü haber!

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma ikinci kez alınan Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yeşilçam'ın birçok filminde önemli isimler ile rol alan Ayşen Gruda'nın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı:

''Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız. Bu hastalıkla 1 yıldır mücadele ediyoruz. Ancak, pankreas kanseri sinsi bir yapıda olduğu için son evrede kendini belli etti. Çok değerli doktorumuz Ergün Kasapoğlu yaşam süresini ve kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için büyük emek sarf etti.

Hastane, tüm imkanlarını seferber ederek son derece özenli bir bakım yürütmekte. Biz ailesi olarak her an başındayız. Tıbbı açıdan durumu detaylı bir şekilde doktorları tarafından açıklanacaktır. Başka hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz. Enfeksiyon riski olduğu için yoğun bakıma kimse alınamıyor. Ancak biliyoruz ki, bütün sanat dünyası, dostları, sevenleri, tüm Türkiye bizimle. Herkese çok teşekkür ediyoruz.'' dedi.


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