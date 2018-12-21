Ayşen Gruda'dan kötü haber!

Yeşilçam'ın birçok filminde önemli isimler ile rol alan Ayşen Gruda'nın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı:

''Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız. Bu hastalıkla 1 yıldır mücadele ediyoruz. Ancak, pankreas kanseri sinsi bir yapıda olduğu için son evrede kendini belli etti. Çok değerli doktorumuz Ergün Kasapoğlu yaşam süresini ve kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için büyük emek sarf etti.