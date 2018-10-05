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Ayrılmak isteyen sevgilisini çocuğunun gözleri önünde öldürdü
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Ayrılmak isteyen sevgilisini çocuğunun gözleri önünde öldürdü

Antalya'da 1 çocuk annesi Ziynet Terzi isimli kadın, ayrılmak istediği Ekrem Çatal isimli sevgilisi tarafından oğlunun gözleri önünde öldürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 36 yaşındaki Ziynet Terzi isimli kadın ayrılmak istediği eski sevgilisi Ekrem Çatal tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Bir çocuk annesi talihsiz kadın, oğlunu okula götürdüğü sırada sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülürken, 7 yaşındaki çocuğun annesinin cansız bedenine baktığı anlar yürek burktu.

Antalya'da kafe işletmecisi Ekrem Çatal, birlikte yaşadığı Ziynet Terzi'nin ayrılmak istemesini kabul etmedi. Önceki akşam sevgilsiyle tartışan Ekrem Çatal, ertesi gün genç kadını oğlunu okula götürürken gördü. Arabasıyla Ziynet Terzi'ye bağıran Ekrem Çatal, yanında getirdiği tabancayla talihsiz kadına 3 el ateş etti. Kanlar içinde olduğu yere yığılan 36 yaşındaki kadın orada hayatını kaybederken 7 yaşındaki M.C.T. annesinin gözleri önünde cinayete kurban gidişini izledi.

7 YAŞINDA ANNESİNİN CİNAYETİNE TANIK OLDU

Sabah saatlerinde oğlu M.C.T.'yi (7) okula götürmek üzere evden çıkan Ziynet Terzi, sokak üzerinde Ekrem Çatal ile karşılaştı. Otomobilin içinden Terzi'ye bağıran Ekrem Çatal, ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan yaralanan kadın, oğlunun gözü önünde yere yığıldı. Ekrem Çatal ise kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ziynet Terzi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada etrafa korkulu gözlerle bakan M.C.T.'ye ise olay yerindeki bir esnaf sahip çıktı.

 


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