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AYM’nin tahliye kararına uyulmamasına hukukçulardan tepki
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

AYM’nin tahliye kararına uyulmamasına hukukçulardan tepki

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, yerel mahkemenin Mehmet Altan, Şahin Alpay kararına ilişkin ‘AYM kararı vermiştir. Nokta..Bitti Yapacak bir şey yok” dedi. Başkan Durakoğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın AYM’nin kararını eleştiren son açıklamasına ise ‘Bu siyasal bir müdahale olur. AYM’nin kararına siyasal bir müdahale de doğru değil’. diye tepki gösterdi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, yerel mahkemenin Mehmet Altan, Şahin Alpay kararına ilişkin ‘AYM kararı vermiştir. Nokta..Bitti Yapacak bir şey yok” dedi.

 SİYASAL MÜDAHALE OLUR

 

Başkan Durakoğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın AYM'nin kararını eleştiren son açıklamasına ise ‘Bu siyasal bir müdahale olur. AYM'nin kararına siyasal bir müdahale de doğru değil'. diye tepki gösterdi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Kapatılan Zaman Gazetesi eski yazarı Şahin Alpay ve gazeteci Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararının ardından yapılan tahliye talepleri reddedildi.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

 

Tahliyeye ilişkin dilekçeleri değerlendiren İstanbul 13'ncü ve 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemeleri heyetleri iki sanık hakkında da tutukluğa devam kararı verdi.

HUKUK CAMİASI ŞOKTA

 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da AYM'nin kararını eleştirdi ve ‘AYM Altan ve Alpay kararlarında temyiz mahkemesi gibi davrandı.

Bireysel başvuruları incelerken yasal sınırlarını aşamaz” dedi. Türk yargısında ilk kez yaşanan bu olay hukuk camiasında da şok etkisi yarattı.

YAPACAK BİR ŞEY YOK. NOKTA…

Yargının bu son tartışmayı Sözcü'ye değerlendien İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu da yaşananlara tepki gösterdi.

AYM'nin hak ihlali konusunda verdiği kararın son derece açık ve anlaşılır olduğunu belirten Başkan Durakoğlu “Bu konudaki siyasal hükümler de son derece açıktır.

AYM'nin kararları anayasaya göre de kuruluş yasasına göre de yürütme dahil bütün organları da bağlayan bir niteliktedir. Bu kararların aleyhine bir şey söylemek mümkün değildir.

 

AYM KARARLARI SON DERECE AÇIK

"Bireysel başvuru konusu da çok açık bir biçimde AİHM'deki yorumlara bağlıdır. Anayasanın 89. Maddesi de AHİM'in bu kararını iç hukukun önünde tutuyor."

"AYM'nin kararına göre bir yorum yetkisine sahip olmayan bir ağır ceza mahkemesinin; Gerekçeli kararı bekleyelim, karar Resmi Gazete'de yayınlansın gibi gerekçeler sunmasını anlayabilmek mümkün değil."

"AYM'nin verdiği karan üzerine yorum yapması mümkün değil. AYM kararı vermiştir. Nokta..Bitti ..Yapacak bir şey yok. Ağır Ceza Mahkemesi bu noktada ihlali devam ettiremez. “ diye konuştu.

BEKİR BOZDAĞ AÇIKLAMASI YARGIYA MÜDAHALEDİR

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın AYM'nin kararını eleştiren son açıklamasına da tepki gösteren Başkan Durakoğlu, ‘Bu siyasal bir müdahale olur. AYM'nin kararına siyasal bir müdahale de doğru değil."

"Bu hukuki bir değerlendirme olarak kabul edilemez. Böyle olursa AİHM'in hiçbir hükmü yok demektir. Bu açıklamaysa Anayasanın 90. Maddesi de ihlal edilmiş olur. Siyaset yorum yapamaz” diye konuştu.


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