Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oluyor

Atiker Konyaspor'da Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir isim öne çıktı. Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman ile temasa geçen Konyaspor yönetiminin önümüzdeki günlerde bu işi bitirmek istiyor.

Süper Lig'de son hafta Ankaragücü'nü yenen Konyaspor, sürpriz şekilde Rıza Çalımbay'ı göndermişti. Teknik direktör arayışlarına giren Konyaspor yönetimi, eski çalıştırıcıları Aykut Kocaman ile masaya oturdu. Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırarak takımı tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'na götüren Kocaman'ın Konyaspor'a bir kez daha yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

KOCAMAN İLE MASAYA OTURULACAK

Atiker Konyaspor Asbaşkanı Selçuk Aksoy, Kon TV'ye yaptığı açıklamada Aykut Kocaman hakkında konuştu ve görüşeceklerini açıkladı.

Selçuk Aksoy yaptığı açıklamada, "Rıza hoca görevdeyken başka hiçbir teknik direktörle görüşmedik. Şimdi yeni teknik direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bu hafta içinde belirleyeceğiz. Aykut Kocaman'la henüz görüşmedik, yarın görüşeceğiz. Önceliğimiz Aykut Kocaman. Umut ediyorum ki, anlaşırız ama listemizde başka isimler de var." ifadelerini kullandı.