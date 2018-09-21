Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek

Ayhan Sicimoğlu'nun kaleme aldığı ve elde edilecek gelirin tamamını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)'na bağışlayacağı 'Hastasıyım' kitabı için imza günü düzenlendi.

SİCİMOĞLU'NDAN HASTAYIZ KİTABI

Ayhan Sicimoğlu'nun gezi anılarını yazdığı kitabın imza gününde TEGV Genel Müdürü Said Tosyalı "Ayhan Sicimoğlu hayatının her döneminde eğitime önem vermiş bir sanatçı ve yıllardır vakfımızın değerli bir gönüllüsü. Bu nazik jestinden dolayı tüm TEGV'li çocuklar adına kendisine teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI HAKKINDA:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamalır ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve çağdaş eğitim imkanlarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkye genelinde, 31 yerleşik ilde 10 Eğitim Parkı, 39 Öğrenim Birimi, 24 Ateşböceği (Mobil Öğrenim Birimi) ile çocuklarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor.

İKİ BUÇUK MİLYON ÇOCUĞA ULAŞTI

Eğitim Gönüllüleri, her yıl yaklaşık on bin gönüllüsünün yardımıyla kuruluşundan bu yana 2 buçuk milyonu aşkın çocuğumuzun aydınlık geleceğine katkı sağladı.

EĞİTİM PARKLARI KURUYOR

Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslarararası işbirlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında küresel ilkeler Sözleşmesi'ni imzaladı. TEGV ile ilgili detaylı bilgi için www.tegv.org adresi ziyaret edilebilir.