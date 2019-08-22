Aydın Yılmaz Sakaryaspor'da

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Aydın Yılmaz, 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'a transfer oldu.

Galatasaray alt yapısında yetişen Aydın Yılmaz, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor'a transfer oldu. Oyuncunun imza töreninde aldığı kilolar gözlerden kaçmadı.

Geleceğin yıldız adayı olarak Galatasaray alt yapısından çıkan Aydın Yılmaz, bir alt lig daha düştü! Aydın, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor ile sözleşme imzaladı. Galatasaray formasıyla Konyaspor, Beşiktaş ve Braga'ya karşı attığı gollerle hafızalarda yer edinen Aydın Yılmaz, 31 yaşında Süper Lig'in çok gerisinde kaldı ve Sakaryaspor'a transfer oldu.

Aydın Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 2 sezon Kasımpaşa forması giymiş, geçen sezonu da Adana Demirspor'da geçirmişti.