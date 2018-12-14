Aydın'da Cumhur İttifakında İbre AK Parti'ye döndü

AK Parti'nin 31 mart yerel seçimleri için MHP ile ittifak çalışmaları aralıksız sürüyor. Ak parti'de açıklanan 74 il belediye başkan adayının dışında kalan 6 ilden biri olan Aydın'da rota Ak Parti'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imtina ile yönetilen ittifak çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirten yetkililer, açıklanmayan illerde de her iki genel başkana sunulan raporlar ışığında gerekli açıklamaların yapılacağı belirtildi.

Daha önce Aydın'da cumhur ittifakının MHP'ye bırakılacağına dair kulis bilgileri dilden dile dolaşmıştı. Ancak her iki partinin üst düzey yöneticilerinin hazırladığı raporda Aydın'da cumhur ittifakının Ak Parti adayının destekleneceği konuşuluyor. Bu kulis haberleri Aydın ak parti yönetiminde büyük bir heyecanla karşılandı. Aday olarak da hem ilçelerde hem de büyük şehirde Aydın'da bütün halkı kucaklayacak bir aday profili üzerinde durulduğu kulislerden gelen haberler arasında. Ak parti Aydın büyük şehir için ise iş adamı ve aynı zaman da avukat olan Rıdvan Eşin'in ismi kulislerde daha ağırlık kazandığı söyleniyor.

21 aralık sonrasında hem Ak parti hemde MHP kanadında tüm adayların açıklayacağı söyleniyor. Bu durumda cumhur ittifakının her iki kanadı da büyük bir heyecan içerisinde açıklamaları bekleniyor.