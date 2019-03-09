Aydın'da bir kadın taksiciyi rehin aldı

Alınan bilgilere göre olay, Nazilli'den bir taksiye binerek Aydın'a gitmek istediğini belirten 30 yaşlarındaki bir kadın Aydın'a geldiğinde taksi şoförünü rehin aldı.

İHA'nın haberine göre, kadının garip tavırlar sergileyip araçtan inmemesi üzerine Efeler ilçe merkezindeki Kent Meydanı'nda bulunan polis noktasına gelen taksici, zor durumda olduğunu belirterek polisten yardım istedi. Elindeki bir not kağıdına yazılmış sureyi okuyan kadın, polislere zor anlar yaşattı.

Kadının taksiciden ayrılmak istememesi üzerine polis, şoförü araçtan indirip polis otosuna bindirerek koruma altına aldı. Uzun süre polislere zor anlar yaşatan genç kadın bölgeye gelen diğer polislerin yardımı ile ekip otosuna alınarak hastaneye götürüldü.