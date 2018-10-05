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Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Ordu'da bir okula ait istinat duvarı çöktü
Cocu'dan Fenerbahçe taraftarına övgü
Slimani Fenerbahçe'yi ipten aldı
MHP'li grup gece yarısı Akşener'in evini bastı
Devletten çıraklara asgari ücret kadar harçlık
Efes'ten biraya ÖTV zammı
Hayvanlara işkence vev kötü muameleye hapis yolu açılıyor
Ronaldo Portekiz Milli Takımına davet edilmedi
Akar: Köklerini kazıyıncaya kadar durmak yok
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Aydemir Akbaş'tan üzücü haber
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Vartolu Mihriban
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