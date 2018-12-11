Avustralya, Kudüs'ü başkent olarak tanıyacak

The Australian gazetesinin haberine göre Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlanan Avustralya hükümeti, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma konusunda aceleci davranmayacak.

BAKANLAR KURULU TANIMA KARARINI AÇIKLAYACAK

Başbakan Scott Morrison ve kabinesi, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak.

TAŞINMAK İÇİN ACELE ETMEYECEKLER

Bu konudaki resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor" denen haberde, Tel Aviv'deki büyükelçiliğin yaklaşık 200 milyon dolarlık maliyeti sebebiyle taşınmayacağı, Kudüs'e bir konsolosluk binası açma planı yapıldığı ifade edildi.