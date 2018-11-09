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Avustralya'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Avustralya'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı

Melbourne'de bıçaklı bir saldırgan Bourke caddesinde dehşet saçtı. Önce arabasını ateşe veren saldırgan, elindeki bıçakla 3 kişiyi yaralarken, polis tarafından vurularak gözaltına alınabildi.

Avustralya'da bıçaklı bir şahıs Melbourne kentinde dehşet saçtı. Bourke Caddesi'nin el kalabalık olduğu saatlerde bıçakla 3 kişiyi yaralayan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan saldırganın hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre Bourke Caddesi'nde arabasını ateşe veren bir şahıs, devamında çevredeki meraklı gözlere bıçakla rastgele saldırdı. Saldırgan 1'i ağır 3 kişiyi yaraladıktan sonra polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. 

avustralya

 Bıçaklanan 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer ikisinin ise hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Viktoria polisi olayın terörle bağlantılı olup olmadığının henüz belirlenemediğini, ancak olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.


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