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Avukattan ilginç savunma: Müvekkilim eşcinsel, kimseyi darp edemez
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Avukattan ilginç savunma: Müvekkilim eşcinsel, kimseyi darp edemez

Erzurum'da fuhuş yaptığı iddiası üzerine gözaltına alınan ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan hapsi istenen Y.Ç.'nin avukatı, 'Müvekkilim eşcinsel, kimseyi darp edemez.' ifadeleriyle savunmada bulundu.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde fuhuş ihbarı üzerine belirlenen adrese gelen polis ekipleri 'Koray' takma adını kullanan Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Fuhuş yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Y.Ç. iddiaya göre ekiip otosuna bindirilirlen polis ekiplerini tehdit etti. Hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Y.Ç.'nin avukatı mahkemedi ifadesiyle şok etti. Avukat, müvekklinin eş cinsel olduğunu ve kimseyi tehdit edebilecek durumda olmadığını öne sürdü.

Erzurum'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Y.Ç. iddialara göre kaldığı adreste para karşılığında cinsel ilişkiye giriyor. Twitter'da tanıştığı kişilere, "Eşcinselim arayın ücretli görüşüyorum" şeklinde mesajlar gönderdiği tespit edilen Y.Ç. ile kendilerini müşteri gibi tanıtan polis ekipleri irtibata geçti. Telefonda polis ekipleriyle görüşen Y.Ç. iddialara göre "Tek seferlik ilişki için 100 TL alırım. Prensip olarak ilk görüşmelerimi araçta yapıyorum. Ancak şu an müşterim var. Yarım saat sonra seni kabul edebilirim" dedi. 

Y.Ç.'nin adresine gelen polis ekipleri, kimliklerini göstererek Y.Ç.'yi gözaltına almak istedi. Polis ekiplerine direnen 24 yaşındaki Y.Ç. ekip otosuna binmek istemedi. Araca bindirildikten sonra polis memurlarını tehdit ettiği öne sürülen Y.Ç. iddialara göre, "Ben buradan çıkayım siz gününüzü göreceksiniz, beni tanımıyorsunuz" diye tehdit etti.

AVUKATTAN İLGİNÇ SAVUNMA: MÜVEKKİLİM EŞCİNSEL, KİMSEYİ TEHDİT EDEMEZ

Müvekkilinin polislerin hakaretine uğradığını belirten Avukat Erhan Topcu ise "Hâkim Bey müvekkilim eşcinsel. Rabbim onu o şekilde yaratmış. Değil polis memurları, kimse bu tercihine karışamaz. Tehdit, şantaj ve darp edilen asıl benim müvekkilim. Şikâyetçi olması gereken benim müvekkilimken, sanık olan yine Y.Ç. Hakim bey bakar mısınız ? Müvekkilim tehdit edebilecek durumda değil. 'Buradan çıkayım gününüzü göreceksiniz' diyebilecek biri mi?" diyerek Y.Ç.'yi göstererek savunma yaptı.

Mahkeme, şikâyetçi polislerin dinlenmesi için ertelendi.


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