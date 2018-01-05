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Avrupa Sınav Koleji Robotik Yarışması Türkiye Şampiyonu oldu
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Eğitim - - Editör: Sefa Koçak

Avrupa Sınav Koleji Robotik Yarışması Türkiye Şampiyonu oldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen First Roboticks Competitions (FRC)'da Türkiye'den 54 seçkin lise öğrencisi şampiyonluk için kıyasıya rekabet ederken, kazanan ekip İstanbul Avrupa Sınav Koleji oldu.

İstanbul Avrupa Sınav Koleji, bu yıl üçüncüsü düzenlenen FRC'de Türkiye şampiyonluğunu göğüsledi. 54 seçkin lisenin yarıştığı yarışma sonunda düzenenlenen törende, Türk bayrağını ise göndere robotlar çekti. 

Fikret Yüksel Vakfı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği First Robotics Competitions (FRC)'nin Turkish Off-Season Turnuvası'na Türkiye genelinde 54 seçkin lise katıldı. İstanbul Ataşehir Ülker Sports Etkinlik Salonunda gerçekleşen yarışma 3 gün sürdü. Yarışmaya katılan liseli gençler en iyi olmak için kıyasıya mücadele ettiler. Yarışmaya bu yıl ikinci kez katılan Avrupa Sınav Koleji öğrencileri 54 okul arasından ilk 8'e kalmayı başardılar. Büyük bir mücadeleyle geçen final müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Avrupa Sınav Koleji Eurobotics takımı Türkiye şampiyonluğunu elde etmiştir. 2017 yılı Türkiye birincisi olan Eurobotics Takımı, daha önceki yarışmalarda da dereceye girmiş, Türkiye'de Rookie Ödülünü, Amerika'da ise Team Spirit Award ödülünü ülkemize kazandırmıştır. Bilim, teknoloji, inovasyon ve mühendislik alanında 2018 yılında Amerika'da düzenlenecek yarışmada ülkemizi temsil edecek Avrupa Sınav Koleji Eurobotics takımına başarılar diliyoruz.


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