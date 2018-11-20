Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Demirtaş kararı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında karar açıklandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 6-8 Ekim olayları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde karar bildirdi.

Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'e yapılan başvuru sonuçlandı. Demirtaş'ın dostasını inceleyen AHİM, tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILACAK

Demirtaş'ın talebi doğrultusunda davayı takip eden hukukçular ortak yazılı bir açıklama yapacaklar. Açıklamanın Türkiye saati ile saat 14.00 gibi gerçekleşmesi planlanıyor.