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Avlan Gölü olağanüstü kuraklık nedeniyle yok oldu
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Avlan Gölü olağanüstü kuraklık nedeniyle yok oldu

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü, kuraklık ve insan faktörü nedeniyle neredeyse tamamen kurudu. 850 hektarlık alandaki göl, kuruduktan sonra futbol sahası kadar kaldı.

İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık Avlan Gölü'nün sonu oldu. Antalya Elmalı'daki Avlan Gölü, son yıllarda yaşanan olağanüstü kuraklık nedeniyle kurudu. 850 hektarlık alandaki göl, neredeyse tamamen kuruma noktasına gelirken futbol sahası kadar kaldı. Çevre sakinleri önceden kuşların ve balıkların bolca olduğu gölün yerine kalan su birikintisine bakıyor.

avlan

Antalya Elmalı yıllık 700 mm ortalama yağış alırken, bu rakam son 3 yılda 3'te 1 oranında azaldı. Meydana gelen kuraklık Avlam Gölü'nün sonunu hazırladı. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan göl, 2015 yılında kurtarma çalışmaları sonucunda kısa bir süre için eski halide dönmüştü ancak beklenen yağışlar bir türlü gelmeyince, Avlan Gölü kaderine terk edildi.

"ESKİDEN KUŞLARA VE BALIKLARA BAKARDIK"

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, gölün eskiden sedir ormanı ortasında müthiş güzelliğe sahip olduğunu, ancak bu güzelliğin artık kalmadığını söyledi. Başkan Öztekin, son birkaç yıldır kuraklık nedeniyle zor durumda olduklarını kaydetti. Öztekin, 1970'li yılların başında bazı kişilerin, tarım yapmak için gölün kurutulmasını istediğini söyledi. O dönemdeki yöneticilerin bu isteğe boyun eğdiğini kaydeden Öztekin, gölün etrafına tüneller açılarak, suyun Finike tarafına boşaltıldığını, bu yöntemin gölü kuruttuğunu aktardı.

KURAKLIK CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR

Gölün etrafında dünyada nadir bulunan sedir ormanının yer aldığını belirten Başkan Öztekin, gölün kurumasıyla sedir ağaçlarının da kurumaya ve hastalanmaya başladığını söyledi. Öztekin, "Çevrenin olumsuz değişmesiyle gölün tekrar oluşturulmasına karar verilmiş. Devlet Su İşleri (DSİ) 2000'li yıllarda göl için bir çalışma başlattı. 7- 8 yıl boyunca yapılan çalışmalar sonrası Avlan Gölü yeniden oluşturuldu. Gölümüz 2015 yılına kadar eski görkemine kavuşmuştu; ancak kuraklık nedeniyle gölün suyu son 3 yıldır tamamen çekildi, yok denecek hale geldi. Elmalı'nın yağış ortalaması, son 3 yılda 3 kat azaldı. Bu her şeyi anlatıyor. Böyle devam ederse ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Avlan Gölü bizi bu konuda ciddi uyarıyor" diye konuştu.

KUŞ CENNETİ YOK OLDU

Göldeki su çekilmeden önce bölgenin kuş cenneti olduğunu belirten Başkan Öztekin, "Göl yok ki kuş neden gelsin? Kuşlar için gölün üstünde adacıklar yapılmıştı. 3 yıl önce farklı bölgelerden binlerce kuşu burada görebiliyorduk. Göç güzergahı olduğu için kuşlar göç dönemlerinde burayı dinlenme yeri olarak kullanıyordu. Kuş cenneti son 3 yıldır ortadan kalktı" dedi.

KÖYLÜLER GÖLÜ YENİDEN İSTİYOR

Gölün çevresinde 60 yıldır yaşayan Dudu Selçuk ise gölün kurumasıyla yaşamlarının kötü yönde değiştiğini belirterek, "Göl kuruyunca hiç balık kalmadı. Önce hayvanlarımız aç susuz kaldı şimdi de biz aynı sıkıntıları çekmeye başladık. Gölümüzü yeniden istiyoruz" diye konuştu.


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