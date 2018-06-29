Avengers 4'te Hawkeye olacak mı

Avengers: Sonsuzluk Savaşı oldukça güzel bir film olmuş ve gişeyi de alt üst etmeyi başarmıştı. Ancak filmin hayranları Hawkeye'ın nerede olduğu merak etmişlerdi. Jeremy Renner'in hayat verdiği Hawkeye, diğer filmlerde gözükmesine rağmen serinin yeni filminde bulunmaması büyük bir gizem ortaya çıkarmıştı.

Peki Hawkeye 2019 yılında gösterime girecek olan Avengers 4 filminde boy gösterecek mi? Ortaya çıkan görsellerde Hawkeye'ın bulunması bu sorunun cevabını muhtemel yapıyor.

Yeni Avengers filminin Ant-Man, Wasp ve Captain Marvel ile birlikte en kilit karakterlerinden biri olması beklenen Hawkeye, konsept tasarımlarında yeni kostümü ile gözüküyor. Hatırlarsanız Hawkeye'ın Ronin olarak filmde yer alabileceğine dair daha önce birçok dedikodu ortaya çıkmıştı. Bunula birlikte Hulk'ın kostümününde oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz.

5 Temmuz'da gösterime girecek olan Ant Man and the Wasp ve 2019 Mart ayında gösterime girecek olan Captain Marvel filmlerinden sonra yeni Avengers filmini ise Mayıs 2019'da izleme şansına erişeceğiz. Sızdırılan konsept görsellerine aşağıdan göz atabilirsiniz.