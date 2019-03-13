Avcılara metro sürprizi

Avcılar'a iki yeni metro hattı için yakın bir zamanda çalışma başlatacaklarını söyleyen Binali Yıldırım, ilçenin ulaşım problemini de çözeceklerini söyledi.

Avcılar Meydanı'na yeni bir aktarma istasyonu yaptıklarını söyleyen Yıldırım, "Böylece ulaşımın daha da rahatlayacağını söyleyebiliriz. Trafik sıkışıklığı daha da azalacak. Otoparklarıyla yeşil alanlarıyla çok daha güzel günler Avcılar'ı bekleyecek. Avcılar yeşille tanışacak." dedi.

Avcılar Daha Güzel Olacak

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, partisi tarafından Avcılar'da düzenlenen ve yoğun yağış altında gerçekleşen mitingde yaptığı konuşmasında vatandaşlara seslendi.