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Avcılar'da 848 yetime 48 bin TL burs dağıttılar
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Avcılar'da 848 yetime 48 bin TL burs dağıttılar

Avcılar'da ilçe müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi'nin ortak projesiyle cemaatten toplanan 48 bin TL, 848 yetimin eğitim masrafları için kullanıldı.

Avcılar'daki cami ve Kuran kurslarından toplanan yardımlarla tam 848 yetime eğitim bursu sağlandı. Avcılar Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortak projesi olan ‘Avcılar Yetimine Sahip Çıkıyor- Bir Yetim De Sen Okut' kampanyasında yetim çocukların 2 yıl boyunca eğitim bursu verildi.

Avcılar'da yaşayan vatandaşlar gerçekleştirdikleri projeyle diğer ilçelere örnek oldu. İlçe müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın girişimiyle başlatılan ‘Avcılar Yetimine Sahip Çıkıyor- Bir Yetim De Sen Okut'  kampanyasında 47-48 bin TL para toplandı. Toplanan paralarla daha önceden belirlenen 848 yetim çocuğa eğitimleri için maddi kaynak sağlandı.

Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Avcılar Müftüsü Bekir Derin, Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi ile aynı projesi geçtiğimiz yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi. Annesi ve babası hayatta olmayan çocuklara yardım eli uzatmayı toplumsal bir vazife olarak gördüklerini belirten Müftü Derin, "Hz. Peygamber'imiz de yetim olarak dünyaya geldi. Kuran-ı Kerim'de de birçok ayette belirtildiği üzere yetimlerin korunması ve gözetilmesi gerekiyor." dedi.

"AVCILAR HALKININ VERDİĞİ DESTEK ÇOK ÖNEMLİ"

Müslüman toplumlarda yetimlere sahip çıkmanın asırlardır süregelen bir gelenek olduğunun altını çizen Müftü Bekir Derin, din adamları olarak kendileri de kürsü ve minberlerden konuyla ilgili mesajlar verdiklerini söyledi. Yetimler ile yardımsever cemaati buluşturduklarını kaydeden müftü, "Geçen sene Avcılar'daki bütün cami ve Kuran kurslarımızda bu kampanyayı başlattık. Halkımız, hayallerimizin bir adım ötesine geçti. Geçen yıl 440 yetim her öğrencimize eğitim-öğretim süresi, yani 8 ay boyunca 100 TL'den az olmamak üzere vasilerinin adlarına açılan hesaplara emanetlerini yatırdık." dedi.

 

 

 


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