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AVATAR: SUYUN YOLU Filminin İlk Görselleri Yayınlandı
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

AVATAR: SUYUN YOLU Filminin İlk Görselleri Yayınlandı

James Cameron'dan tüm zamanların en yüksek hasılat yapan Avatar filminin ilk devam filmi 16 Aralık'da sinemalara geliyor

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James Cameron'dan tüm zamanların en yüksek hasılat yapan Avatar filminin ilk devam filmi 16 Aralık'da sinemalara geliyor

Doktor Stranger: Çoklu Evren Çılgınlığında filmi ile birlikte ilk kez sinemada izleyicilerle buluşan 20th Century Studios'tan 'Avatar': Suyun Yolu' filminin ilk resmi fragmanı şimdi dijitalde de yayınlandı. James Cameron'ın tüm zamanların en çok hasılar yapan filmi olan 'Avatar'ın ilk devam filmi 16 Aralık'ta beyaz perdede oynayacak.

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İlk filmde yer alan olaylar ardından geçen on yoldan fazla bir süreden sonra 'Avatar:Suyun Yolu' filmi , Sully ailesinin (Jake, Neytiri ve çocukları) hikayesini, onların karşılaştıkları zorlukları, birbirlerini güvende tutmak için harcadıkları çabayı, hayatta kalmak için verdikleri savaşları ve göğüs gerdikleri trajedilerin hikayesini ele alıyor.

 

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James Cameron'un yönettiği, yapımcılığını Sigourney Weawer, Stephan Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement ve Kate Winslet yer alıyor

İzleyicileri bu unutulmaz serüvene hazırlamak için stüdyo, 'Avatar' filmini 23 Eylül'de yeniden sinemalara getirecek.



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