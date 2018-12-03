Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Av tüfeğiyle intihara kalkıştı: Denedim ama beceremedim dedi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Asayiş - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı: Denedim ama beceremedim dedi

Karabük'te yaşayan 43 yaşındaki Cemal A. isimli vatandaş, işsiz olduğu gerekçesiyle bunalıma girerek intihara kalkıştı. Av tüfeğiyle kendine ateş eden vatandaş omzundan yaralanırken polis ekiplerine, 'Tüfekle yaptım ama beceremedim' dedi.

İşsiz olduğu gerekçesiyle bunalıma giren 43 yaşındaki Cemal A. adındaki vatandaş Karabük'teki evinde intihara kalkıştı. Evde kimse olmadığı sırada av tüfeğini alarak kendine doğrultan vatandaş, omzundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Cemal A. karakoldaki ifadesinde, "Siz beni tanırsınız, bu kez tüfekle yaptım ama beceremedim" dedi.

Olay öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Akdere Sokak'taki bir evde yaşandı. Yaklaşık 5 aydır işsiz olduğu bu nedenle de bunalıma girdiği öğrenilen Cemal A., evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeğini kendisine doğrultarak, ateşledi. Sol omuzundan vurularak yaralanan Cemal A. kanlar içinde yere yığıldı. Aynı dakikalarda eve gelen Dürdane A., eşini kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemal A. tedavi altına alındı. Cemal A. ifadesini alan polise, "Siz beni tanırsınız, bu kez tüfekle yaptım ama beceremedim" dedi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilen Cemal A.'nın 2 yıl önce de İnönü Caddesi'nde bir iş yerinin çatısından sarkarak, intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Polis soruşturma başlattı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Av tüfeğiyle intihara kalkıştı: Denedim ama beceremedim dedi
Tetikçilere gönderildi Gümrük Muhafaza ekipleri yakaladı
A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu
Süleyman Soylu: İstanbul'da bekçi alımı sürecek
DİSK asgari ücret için rakam belirtti
Mustafa Sarıgül: AVM'leri şehir dışına alacağız
Macron Sarı Yelekliler ile masaya oturmaya hazırlanıyor
Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı
Borcunu ödemedi diye arabasını havaya uçurdular
-
Çok Okunanlar
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Türk mandalinasına Rus vetosu!
Türk mandalinasına Rus vetosu!
EURO 2020 torbaları belli oldu!
EURO 2020 torbaları belli oldu!
Roma Spor Kulübün'den Devlet Bahçeli'ye davet
Roma Spor Kulübün'den Devlet Bahçeli'ye davet
Asgari ücretliye vergi indirimini çok gördüler
Asgari ücretliye vergi indirimini çok gördüler
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Son Haberler
Av tüfeğiyle intihara kalkıştı: Denedim ama beceremedim dedi
Av tüfeğiyle intihara kalkıştı: Denedim ama beceremedim dedi
Tetikçilere gönderildi Gümrük Muhafaza ekipleri yakaladı
Tetikçilere gönderildi Gümrük Muhafaza ekipleri yakaladı
A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu
Süleyman Soylu: İstanbul'da bekçi alımı sürecek
Süleyman Soylu: İstanbul'da bekçi alımı sürecek
DİSK asgari ücret için rakam belirtti
DİSK asgari ücret için rakam belirtti
Mustafa Sarıgül: AVM'leri şehir dışına alacağız
Mustafa Sarıgül: AVM'leri şehir dışına alacağız
Macron Sarı Yelekliler ile masaya oturmaya hazırlanıyor
Macron Sarı Yelekliler ile masaya oturmaya hazırlanıyor
Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı
Niğde'de çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşçan'a ulaşıldı
Borcunu ödemedi diye arabasını havaya uçurdular
Borcunu ödemedi diye arabasını havaya uçurdular
TSK Irak'ın kuzeyini vurdu: 5 terörist etkisiz
TSK Irak'ın kuzeyini vurdu: 5 terörist etkisiz
Türkiye'den Sarı Yelekliler eylemi uyarısı
Türkiye'den Sarı Yelekliler eylemi uyarısı
Kasım ayında pazar tezgahları alev aldı
Kasım ayında pazar tezgahları alev aldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji