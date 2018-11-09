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Atilla Taş kimdir neden gözaltına alındı?
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Atilla Taş kimdir neden gözaltına alındı?

Ünlü şarkıcı Atilla Taş, yargılandığı FETÖ davasında kalan cezasının infazı için yeniden gözaltına alındı. Daha önce 14 ay hapis yatan Atilla Taş'ın, 3 yıl 1 ay 15 gün infazı bulunuyor.

FETÖ davasından daha önce 14 ay hapis yatan Atilla Taş, yeniden gözaltına alındı. FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik davada sanık olarak yargılanan Atilla Taş, kalan 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasını çekmek üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

"MAHKEMEYİ GÜNLÜK TAKİP EDİYORDUK"

Atilla Taş'ın gözaltına alındığını duyuran Akademisyen Yaman Akdeniz, "Can dostumuz Atilla Taş, cezasının infazı için gözaltına alındı, Çağlayan Adliyesine götürülüyor şu anda. Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapıya gelmelerine gerek yoktu" dedi.

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ATİLLA TAŞ KİMDİR?

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra köşe yazarlığıyla da tanınan Atilla Taş, 4 Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Hayatının ilk yıllarında annesinin Almanya'ya gitmesi üzerine anneannesi tarafından büyütüldü. İlkokul ve ortaokulu Ceyhan'da, liseyi İstanbul'da Davutpaşa'da tamamladı. Lise eğitiminin üçüncü sınıfında ailesi İstanbul'dan Mersin'e taşınma kararı aldı; 1991 yılında İlkay Sarıköse ile nikah masasına oturdu. 1992'de ilk çocuğu Sezen dünyaya geldi. Manisa ve Hakkari'de zorunlu askerlik yaptıktan sonra şarkıcılık yapmak amacıyla İstanbul'a döndü. Aynı dönemde evliliği sona erdi. Erol Köse ile tanıştıktan sonra 1998 yılında piyasaya sürdüğü “Ham Çökelek” şarkısıyla Türkiye'de ün kazandı. Sonraki yıl Star TV dizisi Zilyoner'de Zülküf rolünü canlandırdı. 2000'de ABD'ye giderek New York Film Akademisi'nde sinema ve televizyon eğitimi aldı. Aynı sırada müzikal kariyerine de devam ederek Emmilenyum (2000), Pembeli (2001) ve Kınalı Kuzum (2004) albümleriyle ülkedeki popülerliğini devam ettirdi.

2010'ların başında Kanal 7'de Taş Devri programını sundu ve Show TV'deki Ben Burdan Atlarım yarışmasında yer aldı. Ekim 2012'de PSY'ın dünya çapında listelere giren “Gangnam Style” şarkısının “Yamyam Style” adındaki parodisini yayımladı.
Eylül 2016'da Gülen cemaatinin medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla ve “örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla İstanbul'da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürüldü. 25 Ekim 2017'de tahliye edildi.


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