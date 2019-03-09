Atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilen fabrikaya baskın

Ankara'da polis ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, bir geri dönüşüm fabrikasında atık yağdan kaçak akaryakıt üretildiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 'kalıp yağı' adı altında karışımlı akaryakıt üreten ve bu karışımı akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü belirlenen fabrikayı takibe aldı. Polis ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu yapılan operasyonda, 66 bin 525 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.