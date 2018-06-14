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Athena Gökhan 24 Haziran öncesi oyunun rengini belli etti
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Athena Gökhan 24 Haziran öncesi oyunun rengini belli etti

O Ses Türkiye isimli yarışmada jüri üyeliği yapan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medyada Muharrem İnce'ye destek mesajı paylaştı.

Ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 24 Haziran seçimleri öncesi oyunun rengini belli etti. Twitter'dan paylaşımda bulunan 'Athena Gökhan' CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi destekleyeceğini üstü kapalı olarak ilan etti.

Gökhan Özoğuz'un paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, ünlü müzisyeni destekleyen kadar eleştiren de çıktı.

Özoğuz, "Bir kar yağar ince ince marşı" şeklinde paylaşım yaptı.

YARIŞMADA İZMİR MARŞI'NI SÖYLEMİŞTİ

Özoğuz daha önce O Ses Türkiye yarışmasında İzmir Marşı'nı salondakilere söyleterek coşku yaratmasıyla dikkat çekmişti.


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