Atatürk ilah değildir diyen kızın ifadesi ortaya çıktı

Üniversite öğrencisi Emine Şahin, Edirne'deki 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp cezaevine gönderilmişti. "Atatürk ilah değildir. Putlara tapıpyorsunuz" şeklinde bağıran Şahin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 'Atatürk'ün anısına alenen hakaret' suçlaması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilen genç kız, tutuklanmasına neden olan ifadeleri polis memurlarına söylediğini ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıldönümü için düzenlenen anma törenlerinde tatsız bir olay yaşanmıştı. Tören sırasında 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emine Şahin, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi. Putlara tapmayın" şeklinde bağırdı.

POLİSLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Üniversite öğrencisi kızın Atatürk aleyhine kullandığı ifadeler tepki çekerken, polis ekipleri anında müdahale ederek Emine Şahin'i tören alanından uzaklaştırdı. Hakkında gözaltı kararı verilen genç kız, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan üniversite öğrencisi Emine Şahin, “Atatürk'e ve hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevine konuldu.

Emine Şahin'in Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

BAŞSAVCILIK TUTUKLANDIĞINI AÇIKLADI

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında söylediği sözlerle Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Şüpheli Şahin'in tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "10 Kasım 2018 günü Edirne şehir merkezinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nin yapılacağı alana gelerek 'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz'' dediği iddiasıyla soruşturma başlatılan şüpheli kişi tutuklanmıştır. Trakya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi olan şüphelinin, saat 09.04'de başlayan Saygı Duruşu esnasında 'Burada neden bekliyorsunuz, burada ne oluyor' diyerek bağırmaya başladığı, kolluk görevlilerinin müdahalesi ile alandan uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada da 'Bu bir kıyamdır, Allah'ın kanunu bilmiyorsunuz, batılı inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı, putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz' şeklinde ifadeler kullanarak Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakarette bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 11/11/2018 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma halen devam etmektedir" denildi.

İFADESİNDE POLİSE KARŞI SÖYLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Edirne'de Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Şahin'in mahkemede verdiği ifadesi de ortaya çıktı.

Söylediği bir kaç cümleden sonra polis ekiplerince yakalandığını anlatan Şahin, "Kaldığı yurttan çıkıp anma törenlerinin oraya geldim. O sırada saygı duruşu başlamıştı. Ben bu arada 'bu kıyamdır' şeklinde söylememe kalmadan polis memurları beni yakaladılar. Bu kıyamdan kastım namazdaki dik duruş halidir. 'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz' demedim. Polisler beni yakaladığında Allah'ın kanunu bilmiyor musunuz, Batılı inançları getirdi' dedim. Fakat bunu sadece polis memurlarına karşı söyledim" diyerek kendisini savundu.