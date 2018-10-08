Atatürk'e 'şeytan' diyen öğretmen gözaltına alındı

Malatya'da bir ilkokul öğretmeni Atatürk hakkında yaptığı çirkin paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Atatürk hakkında "20. asrın gördüğü en büyük şeytan" ifadelerini kullanan öğretmen hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatmıştı.

EKİPLER EVİNDE ARAMA YAPTI

Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Bulgurlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Murat K., sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve cumhuriyete hakaret içeren paylaşımlarda bulunmasının ardından büyük tepki gördü. Paylaşımlara ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatılmasından sonra harekete geçen polis ekipleri, ilkokul öğretmeni Murat K.'yi gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Murat K., götürüldüğü emniyette sorgulanmaya başlandı.

CHP BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın duyulmasının ardından CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bunun hesabını soracağız. Bir hafta içerisinde işlem yapılmazsa, il örgütümüz o okulun önüne gidip eylem yapacak" şeklinde konuşmuştu.