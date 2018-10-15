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Atatürk'e hakaret videosu çeken kişiler gözaltına alındı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Atatürk'e hakaret videosu çeken kişiler gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk'e hakaret, çocuğa yönelik cinsel istismar ve şiddet videosu çekip paylaşan kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaştığı bir videoda Atatürk'e hakeret etmekle kalmayıp büstünü 'tokatlayan' kendini bilmezler gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların büyük tepkisini çeken ve infiale yol açan Atatürk'e hakaret videosunu çeken ve paylaşan kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, Atatürk'e hakaret, çocuğa yönelik cinsel istismar ve şiddet videoları çekip paylaşan kişilerin gözaltına alınacağının sinyalini verdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabı üzerinden, sosyal medyada yayımlanan Atatürk'e hakaret ve çocuklara yönelik taciz görüntüleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

soylu

Her iki görüntünün de sosyal medyada infiale yol açtığını belirten Soylu, "Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

"BAŞSAVCILIĞIN TALİMATIYLA SORUŞTURMA AÇILDI VE GÖZALTINA ALINDI"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından çocuklara yönelik "cinsel istismar" iddiasını içeren bir video paylaşımına ilişkin, "İzmir Başsavcılığımızın talimatıyla soruşturma açılmış ve gözaltına alınmıştır" bilgisini verdi.

 


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