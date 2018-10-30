Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN

Ömer Suat Menali

ATATÜRK… ATATÜRK…

Mangalda kül bırakmayıp Atatürkçü geçinenlerin çoğu doğum tarihini, ölüm tarihini, Cumhuriyeti ne zaman kurduğunu bile bilemezler. İlke ve İnkılaplarını okumaz, anlamaz, dinlemezler. Zaten bildiğim kadarıyla O'nu üç grupta tanımlarlar; Atatürkçüler (laik kesim) ,  Mustafa Kemalciler  (solcular) , Gazi Mustafa Kemal Paşacılar (muhafazakârlar)

Bu üç gurubun da tanı eğilimleri farklıdır. Birinci gurup onu modern dünyaya örnek olacak bir lider, ikincisi devrimci bir önder, üçüncü gurupsa onu kıymetli ve iyi yetişmiş bir Osmanlı Paşası olarak tanımlarlar.

Benim en üzüldüğün nokta nedir bilir misiniz?  Bu üç tanıma eyvallah da, O'nun zamanın ruhuna göre yaptığı inkılap ve devrimleri başaramadığımız gibi daha da geri götürmüş olmamızdır; milenyumda dünyada bizden daha gerilerde olan birçok ülkenin bizi fersah, fersah geçmiş durumda olmasıdır.

Şu anda bilişim çağında bizim, ülkemizi onun ilkeleri doğrultusundan çok daha ileri götürmemiz lazımdı. Gelin görün ki bizim gardırop Atatürkçüsü geçinen dostlarımız sabah erken kalkmayı pek sevmez, işyerine aracıyla giderken trafik kurullarını tanımaz, iş yerinde kahvaltısını yapıp gazetesini okuyana kadar vatandaşı bekletir işini yapmaz.

Bunlardan çok daha önemlisi Atatürkçü olduğu halde günün yöneticilerini beğenmediği için tepkilerini bilinçsiz olarak ülke düşmanlığı şeklinde gösterir, yurt dışı seyahatlerinde tanışlarına hep ülkesini kötüler.

Sabah dostlarına günaydın, hayırlı sabahlar demez, ayrılırken “Allah'a ısmarladık” veya “Allah'a emanet olun” demek yetine “ba baaayyy” “çüzz” demekten büyük haz alır. Derdi aklı parada rüşvette ihtikârdadır. Vatana vatandaşa hizmet değil eziyet yapmaktan hoşlanırlar.

Her karışı şehit kanıyla sulanmış bir ülkede yaşarken şehitliği komik ve lüzumsuz görür. Doktoru, mühendisi, öğretmeni, ustası, işçisi, dişçisi ülke için değil de çıkarları doğrultusunda çalışır. Yıllarca ellerine ülkeyi korumak için silah verdiğimiz komutanlar, demokrasi adına demokrasinin meclisini yıkıp darbe yapıp ülkeyi kurtaracaklarına yıllarca geri götürmüşlerdir. Jakobenler Atatürk'ün adım adım Anadolu'yu dolaşarak kurduğu Cumhuriyetin köylüsüne işçisine “KOYUN”, “ÖKÜZ “ yakıştırmasını yapmışlar, demokrasiyi aristokrasi olarak tanımlamışlardır.

Eğitimin en üst seviyesi olan üniversitede öğrenciler eğitim araştırmadan çok ilk eğitimden itibaren sadece sınıf geçme temeli üzerine kurulu düzene uyup gitmiştir. Onlar için okul kafeleri,  teneffüsler tatiller eğitimden daha değerlidir. Büyük şirketlerin de Ar-Ge'leri çağımız için yeterli değildir.

Elimizde bir sihirli değnek olsa da Atatürk'ü -pek çoğumuzun istediği gibi- geri getirebilsek, arkasına bile bakmadan iki gün içinde kaçar yine öbür tarafa gider… Artık nasıl kalabileceksek? Sağlıkla kalalım, Hoşça kalalım…

  YORUM YAP / YORUM OKU
ÖMER SUAT MENALİ DİĞER YAZILARI
30 EKİ
2018
ATATÜRK… ATATÜRK…
22 EKİ
2018
TRUMP  YERDEN  GÖĞE HAKLI
12 EKİ
2018
Eğitimin Geldiği Son Nokta...
12 EKİ
2018
Din Üzerine...
12 EKİ
2018
Trump Yerden Göğe Haklı...
3 AĞU
2018
Doktorlar mı haklı, Hasta yakınları mı?
24 TEM
2018
İşin Aslı...
9 TEM
2018
Üretim Nedir?
14 HAZ
2018
Komünizm
25 MAY
2018
Ve Nihayet Tamam'dır...
9 MAY
2018
Tarım Arazi Yasası Değişti...
26 NİS
2018
Şeker Hamdi'nin Ardından...
16 NİS
2018
Boğaziçi Yalıları...
4 NİS
2018
Fetö'nün Gücü...
16 ŞUB
2018
İstanbul'un Dört Tarafı Deniz...
5 ŞUB
2018
Batı Dünyası Bizi Çok Seviyor...
26 OCA
2018
GÜNDEM...
12 OCA
2018
Siyaset Yerine Nostalji...
27 ARA
2017
Bir Yıl Daha Geçti...
11 ARA
2017
Ah Şu Demokrasi...
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Cezaevinden firar etti Facebook'ta ölüm ilanı verdi
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Korktun Mu Simge Barankoğlu'ndan gözaltı açıklaması
Korktun Mu Simge Barankoğlu'ndan gözaltı açıklaması
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Kılıçdaroğlu: Askerlere iki tane uyku tulumunu bile veremediniz
Kılıçdaroğlu: Askerlere iki tane uyku tulumunu bile veremediniz
Müslüm rekora gidiyor
Müslüm rekora gidiyor
Ekonomik kriz Plazaları da vurdu
Ekonomik kriz Plazaları da vurdu
Erdoğan'dan Melih Gökçek'e ince mesaj
Erdoğan'dan Melih Gökçek'e ince mesaj
İYİ Parti'den Erdoğan'a zam çıkışı
İYİ Parti'den Erdoğan'a zam çıkışı
Vodafone Park'ta Mustafa Pektemek'in gecesi
Vodafone Park'ta Mustafa Pektemek'in gecesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanı açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni havalimanı açılışında konuştu
Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!
Tecavüzden ölü taklidi yaparak kurtuldu!
Çamurdan Elektrik Üretiliyor!
Çamurdan Elektrik Üretiliyor!
2 Askerimiz Donarak Şehit Oldu
2 Askerimiz Donarak Şehit Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menbiç'e harekat sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menbiç'e harekat sinyali
Şahika Ercümen'den bir dünya rekoru daha!
Şahika Ercümen'den bir dünya rekoru daha!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık