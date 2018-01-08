Astım hastaları spor yapabilir!

Uzmanlar astım hastalarının şikayetleri düzelince aniden kendi kendine ilacı bırakabilecekleri yönünde kulaktan kulağa yayılan kanının hatalı olduğunu belirtirken, asla astım hastalarının şikayetleri düzelse bile ilaçları azaltma veya bırakma kararını tek başına veremeyeceklerinin üzerinde duruyor.

Bronşlardaki daralma astım hastalığında ne kadar da geri dönüşümlü olsa, eksik tedavinin bronşlardaki daralmayı kalıcı hale getireceğini paylaşan uzmanlar, astım ilaçlarının ne kadar süre ile kullanılması gerektiğinin mutlaka doktor tarafından belirlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Astım hastalığı hakkındaki bir başka hatalı bilginin astım hastalarının spor yapmaması gerektiği yönündeki bilgi olduğunu hatırlatan uzmanlar, doğru tedavi edilen ve kontrol altında tutulan hastaların astım hastalığından etkilenmeyeceğini paylaşıyor.

Astım hastalarının, doktor önerisiyle spor yapabileceğini ifade eden uzmanlar, burada dikkat edilmesi gereken noktanın spor öncesi nefes açıcı ilaç kullanımının gerekebileceği detayı olduğunu savunuyor. Astım hastalarının spordan çok, temizliği kötü olan veya aşırı su buharı ile dolu kapalı bir havuzu olan spor salonlarından uzak durması gerektiğini de belirtmekte fayda var.

Astımlı hastaların yaklaşık üçte birinde gebelik sırasında astım belirtileri hafifler, üçte birinde değişmez, üçte birinde ise kötüleşir. Sprey şeklindeki ilaçların neredeyse hiç yan etkisi yoktur. Bu nedenle gebelikte doktor önerisi doğrultusunda güvenle kullanılabilirler. Bebeğe asıl zarar verecek olan hekimin kontrolü altında verilecek olan ilaçlar değil, annenin astıma bağlı tedavi edilmemiş sorunlarıdır. Bu nedenle, astımlı hastaların gebelik boyunca hekim kontrolünde olmaları gerekmektedir.