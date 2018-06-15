Assassin’s Creed Odyssey oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkacak

Ubisoft gerçekleştirdiği E3 2018 konferansında Assassin's Creed serisinin yeni üyesi Odyssey ile ilgili birçok detayı paylaştı. Antik Yunanistan devrinde geçecek Odyssey'de oynanılabilir 2 karakter bulunacak. Bunun yanında seride ilk kez diyaloglarda seçim şansımız olacak. Evet yanlış duymadınız Assassin's Creed Odyssey'de senoryaya yön verebileceğimiz ve oyunun sonunu şekillendirebileceğimiz söylendi.

Oyun için yayınlanan 8 dakikalık oynanış videosunda Odyssey'nin dünyasına yakından bakıyoruz ve dövüş dinamiklerine şahit oluyoruz. Oyun gelen itibariyle Assassin's Creed Origins'e oldukça fazla benziyor. Ancak kendi seçtiğimiz karakter ile oyunu oynanabilir olması ve diyaloglara yön verme şansımız olduğu için Assassin's Creed Odyssey belki de Origins'te ki tek düzelikten sıyrılabilir.

Bunu oyun piyasaya çıktığında göreceğiz. Assassin's Creed Odyssey 5 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak. Yayınlanan fragmanı ve oynanış videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Assassin's Creed Odyssey'de kendi kaderine hükmet. Kimsesiz bir garip adamdan yaşayan bir efsane olmaya giden bir yolculuğa çık. Kendi geçmişinin sırlarını keşfederken Antik Yunanistan'ın kaderini de değiştir.

ANTİK YUNANİSTAN'A SEYAHAT ET – Gür yeşil ormanlardan volkanik adalara ve kalabalık şehirlere, Yunanistan'a yelken aç. Tanrıların ve insanların savaş yorgunu ülkesini keşfederken dövüşmeye de hazır ol.

KENDİ EFSANENİ YARAT – Yapacağın seçimler yolculuğunun gidişatına ve sonucuna etki ediyor. Yeni diyalog sistemi sayesinde ve yapacağın farklı seçimlerle farklı finaller seni bekliyor. Donanımını, gemini ve özel yeteneklerini kişiselleştirerek kendinden bir efsane yarat.

MÜCADELENİN ÖLÇEĞİNİ BÜYÜT – Atina ile Sparta arasındaki yüzlerce askerle yapılan büyük ölçekli savaşlarda savaşçının yeteneklerini sergile, ya da Ege Denizindeki deniz savaşlarında düşman filolarının içine bodoslama dal.