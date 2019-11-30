Aslı Enver sessizliğini bozdu

Özcan Deniz ve Feyza Aktan evliliğini bitirmekle suçlanan oyuncu Aslı Enver sonunda açıklama yapmaktan geri kalmadı.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedeninin Aslı Enver olarak gösterilmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Deniz'in sürekli eşine Aslı Enver'i örnek göstermesi çiftin evliliğinde kriz çıkardı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğini Aslı Enver hayranlığı bitirdi. Özcan Deniz'in sürekli 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar birçok şeyini değiştirdi. Bunların yanı sıra Murat Boz ile ayrılan Aslı Enver'e ilk mesaj atan kişi de Özcan Deniz'di. Özcan Deniz'in İstanbullu Gelin dizisinde başrolü paylaştığı Enver'e "Her zaman yanındayım" diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.