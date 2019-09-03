Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor mu?

Aslı Enver'in Murat Boz ile beraber gün batımındaki pozunda yer alan tek taş yüzük dikkatlerden kaçmadı.

Sevgilisi Murat Boz'dan ayrı tatile çıkan Aslı Enver, paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Enver'in fotoğrafındaki tek taş yüzük detayı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İstanbullu Gelin'in yıldız oyuncusu Aslı Enver ile popçu Murat Boz çifti 2015 yılında birlikteliğe başladılar ancak bu süre zarfında iki defa ayrılarak sevenlerini hayal kırıklığına uğrattılar. İlişkilerine üçüncü defa şans veren çift aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor.

Çiftin yeniden barışmasının ardından hayranları düğün haberini beklemeye başladı. Sık sık birlikte görünen ünlü çiftten Aslı Enver, arkadaşlarıyla Kıbrıs tatiline çıktı. Enver, tatil anlarını takipçileriyle paylaşırken, bir fotoğrafındaki detay görenleri heyecanlandırdı. Güzel oyuncunun gün batımı pozunda parmağındaki tek taş yüzük "Evleniyorlar" ihtimalini akıllara getirdi.