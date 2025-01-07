Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda ile Macera Başlıyor! Çocuklar İçin Eğlence Dolu Bir Yolculuk

TRT Çocuk’un sevilen animasyon karakteri Aslan, dördüncü sinema filmiyle izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda, 17 Ocak’ta minik izleyicilerle buluşarak macera dolu bir serüvene kapı aralayacak. TRT’nin ortak yapımı olan film, çocukları eğlendirirken öğretmeyi de hedefliyor.

Heyecan ve Dostluk Dolu Bir Serüven

Filmin hikayesi, Aslan ve arkadaşlarının farklı bir gezegende yaşadığı maceraları anlatıyor. Aslan, Zeynep, Eren ve Mehmet, bir kaza sonucu açılan bir portaldan geçerek başka bir gezegene gidiyor. Bu bilinmeyen dünyada, HÜRKUŞ ve HÜRJET onları kurtarmak için harekete geçiyor. Ancak, kahramanlarımızı bu gezegende birçok sürpriz bekliyor.

Filmde, dostluk ve takım ruhu temaları öne çıkarken, çocuklara milli teknolojiye olan ilgilerini artıracak bir hikâye sunuluyor. TRT Çocuk’un içerik editörleri, psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarının değerlendirmeleriyle hazırlanan yapım, eğitici olduğu kadar eğlenceli sahneleriyle de dikkat çekiyor.

Milli Teknoloji Vurgusu ve Havacılık Sevgisi

Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) teknik danışmanlığıyla hazırlanmış bir yapım. Film, çocuklara havacılığı sevdirmeyi ve milli teknolojilere olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Havacılık sevgisi ve takım çalışmasının önemini vurgulayan film, aynı zamanda eğlenceli diyalogları ve renkli sahneleriyle çocukları ekrana kilitleyecek.

Film, Aslan ve arkadaşlarının yaşadığı zorlukları aşma süreçlerini anlatırken, onların cesaret ve dostlukla her engelin üstesinden gelebileceğini vurguluyor. HÜRJET ve HÜRKUŞ’un maceraları, çocukları heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Güçlü Kadro ve Efsanevi Müzikler

Filmin yönetmen koltuğunda H. Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı oturuyor. Senaryo ise Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını Murat Kaya’nın üstlendiği filmde, müzikler Ali Bakan’a emanet edildi.

Ferman Akgül, film için “Hint Kumaşı” isimli parçasını yeniden yorumlayarak “Zafer Bizim” adlı şarkıyı seslendirdi. Filmin enerjik atmosferi, müzikleriyle daha da hareketli hale geliyor.

Bilim ve Teknolojiyi Sevdiren Bir Yapım

Film, sadece bir animasyon değil; aynı zamanda milli teknolojiye ve bilime ilgi uyandıran bir eser olarak öne çıkıyor. Çocuklar, Aslan ve ekibinin farklı gezegenlerde verdiği mücadelede bilim ve teknolojiyle nasıl sorunları çözebileceklerini öğreniyor.

Macera, dostluk, takım ruhu ve bilimsel keşifler, Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda filminde izleyicilere ilham veriyor. Eğlenceli sahneleri ve renkli karakterleriyle çocukları ekran başında tutacak olan film, TRT Çocuk’un kalite standartlarına uygun bir şekilde hazırlandı.