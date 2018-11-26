Askeri helikopter mahalleye düştü şehitler var

İstanbul Sancaktepe'de askeri bir helikopter iniş sırasında arızalanarak mahalleye düştü. Düşen helikopterin motor kısmının alev aldığı öğrenildi. Kaza sonrası çok sayıda sağlık ekibi bölgeye sevk edilirken edinilen ilk bilgilere göre 4 asker şehit 1 asker de ağır yaralandı. Eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin iniş sırasında düşüşe geçtiği öğrenildi. Düşüs sırasında motor kısmının yandığı öğrenilen askeri helioptere itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Helikopterde bulunan 5 askerden 4'ü şehit oldu.