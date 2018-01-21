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Askere başarı dileyen Kılıçdaroğlu’nu, PKK’lılar yuhaladı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Askere başarı dileyen Kılıçdaroğlu’nu, PKK’lılar yuhaladı

Bir dizi program için Almanya’ya giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonunu değerlendirdi. Askere başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, bir grup PKK’lı tarafından yuhalandı.

Bir dizi program için Almanya'ya giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonunu değerlendirdi. Askere başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, bir grup PKK'lı tarafından yuhalandı.

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ALMANYA'DA TOPLANTILARA KATILIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Wuppertal şehrinde düzenlenen Nazım Hikmet'i anma toplantısına katıldı. Günay Çayan tarafından düzenlenen toplantıda Kılıçdaroğlu'na Tekin Bingöl eşlik etti.

Toplantıda ilk olarak, göçün tarihi ile ilgili kısa film gösterildi. Ardından Nazım Hikmet sanatçılar tarafından anlatıldı.

ALLAH YARDIMCILARI OLSUN

Programda konuşan Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonuna değindi. Askerlere dua eden ve başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, “Bugün afrin'de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyoruz. Allah onların yardımcıları olsun."

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA BARIŞ İSTİYORUZ

"kendi ülkemizde kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Komşularımızla huzur içinde, barış yaşamak istiyoruz. Barışı, kardeşliği ve huzuru kendi topraklarımızda da konşularımızda da egemen kılacağız."

DEMOKRASİ İÇİNDE YAŞAYACAĞIZ

"Biz demokrasiyi kendi ülkemizde yaşatacağız. Bütün komşularımızda da egemen kılacağız. Biz demokrasiyi kendi ülkemizde yaşatacağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız. Yılmaz Güney'in söylediği gibi ‘Ya kazanacağız ya kazanacağız' bunun başka yolu yok” ifadelerini kullandı.

BİR GRUP PKK'LI YUHALADI

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri bir grup PKK'lı tarafından yuhaladı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, konuşmasını kısa kesti. Salonu dolduranlar ise alkışlarla, CHP liderini yuhalayan grubu bastırdı. Salon aşırı karanlık olduğu için o gruptakiler tespit edilemedi.


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