Asker olmak istediği için Gebze'de öğretmenini bıçaklayarak öldüren öğrenci tutuklandı

11. sınıf öğrencisi F.Ç, öğrencisi olduğu Gebze Atatürk Anadolu Lisesi'nde önceki gün okulun müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu odasında bıçakladı. Vücuduna 6 bıçak darbesi alan Kuyucu, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan F.Ç'nin geçen ocak ayında arkadaşlarıyla ettiği kavgadan sonra disiplin kuruluna sevk edilerek okuldan üç gün uzaklaştırıldığını belirtildi. Kararı veren disiplin kurulunun başkanlığını ise Necmeddin Kuyucu'nun yaptığı açıklandı. Necmeddin Kuyucu, birisi 9 aylık olmak üzere üç çocuk babası olduğu ifade edildi.

F.Ç'nin asker olmak istediği ve bu durumun siciline işlemesine öfkelenmesiyle cinayeti işlediği belirtildi.

Veliler duruma tepki gösterdi

Özellikle son zamanlarda dizilerde fazla karşılaşılan mafya, silahlanma, cinayet olaylarının böyle olayları tetiklediğini belirten veliler, bu yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.