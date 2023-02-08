Asker Neden Geç Müdahale Etti

1999 depreminde aynı kaos ve sıkıntıları yaşadık. Ülke olarak yine bir gece vakti depreme yakalandık. Bazı yerleşim birimlerinde yüzlerce bina yıkıldı ve onbinlerce canımızı yitirdik.

O günün şartları içinde arama tarama ve enkaz kaldırma çalışmalarındaki her fotoğrafa Mehmetçiklerin gayretleri yansımıştı.

Evet o gün Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup askerlerimiz özel bir talimat beklemeden facianın yaşandığı saatlerde deprem alanlarına müdahale etmiş ve yüzlerce, binlerce insanımızı enkaz yıkıntılarının altında çıkarmıştı.

Kendi kışlaları dahi yıkılmasına rağmen yinede zinde kuvvetler kendi acılarını içlerine gömerek askeri araçlara atlayıp müdahale çalışmalarına başlamıştı.

Aradan 24 yıl geçti. 6 Şubat günü Türkiye pazartesi sabahına yine yüzyılın afeti haberiyle uyandı. Merkezi Pazarcık olan ve 10 vilayeti kapsayan bir alanda çok büyük bir yıkımla karşılaştı. 7.7 şiddetinde deprem Kent ve ilçe merkezlerinin tamamını haritadan sildi.

Resmi rakamlara göre bu deprem bölgede yaşayan 13.5 milyon insanı etkiledi dokundu.

Ancak aradan geçen yıllara rağmen köklü bir önlem alınmadığı ve bu konuda yeteri kadar çalışma yapılmadığı gerçeği erken müdahale edilememesinden ortaya çıktı.

Resmi ifadelere göre 136 atom bombası şiddetinde yaşanan depremde olağanüstü bir yıkım yaşandı. Afet bölgesi çok geniş bir alana yayılmış durumda.

Hükümet tarafından doğal afetler konusunda organize edilen ve yetkilendirilen AFAD'ı günlerce sahada aradı depremzedeler. Ancak bölgeye giden yolların tahrip olması, yüzünden kurtarma araçları uzun süre yıkım alanlarına giremedi.

Büyük vincler, ekskavatörler, kepçeler, itfaiye araçları ve ambulanslar günlerce bu faciaya müdahele edemediler. Şu ana kadar pekçok deprem alanında yetkililer hala ulaşamamış.

Kurtarma ekipleri AFAD, UMKE ve yerel yönetimlerin arama kurtarma personelinden ibaret.

Daha önceki yıllarda doğal afetlerde görev alan Askeri birlikleri il gün ve saatlerde ortada göremedik. Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikinci günden itibaren önce 3500 askerin görevlendirildiği ifade ederken sonraki saatlerde bu rakamı güncelleyerek 7500 askerin müdahalede bulunduğunu açıkladı. Askeri helikopterler, araçlar, ikinci günün sonunda ortaya çıktı.

Depremin en çok etkilediği şehirler olan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya 'da bulunan askeri birlikler ilk saatlerden itibaren deprem felaketine müdahale çalışmalarına başlasaydı, kuşkusuz binlerce insanımızı bu enkazların altından çıkartabilirdik.

Peki neden Asker 2016'dan beri doğal afetler karşısında otomatik olarak müdahale görevini yerine getirmiyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı arasınde imzalanan protokol işlerlikten çıkarıldı.

Neydi EMASYA biraz ona bakalım;

Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/d maddesi gereğince alınması gereken müşterek tedbirlere ilişkin protokole kısaca "EMASYA" denilmektedir.

EMASYA Protokolü, "Emniyet-Asayiş-Yardımlaşma" ifadelerinin kısaltılmış halidir.

İş bu Protokol 27 maddeden oluşarak, askere şehirlerde toplumsal olaylara müdahale imkanı tanımaktadır. Böylece teröre ilişkin şüphe olduğu durumlarda olaylara asker müdahale edebilmektedir.

Fakat söz konusu Protokol sadece terör olaylarına ilişkin toplumsal olaylarda askerden yardım alınmasını düzenlememiştir. İlaveten sel, yangın ve doğal afet gibi durumlarda ilçe veya illerde yeterli müdahale kuvvetinin bulunmadığı durumlarda keza askerden sivil bir kontrol ile yardım alınmasını düzenlemiştir.

İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında 07 Temmuz 1997 tarihinde imzalanmıştır. İl İdare Kanunu'nda yapılan değişiklik ile askerin, polisin yetersiz kaldığı durumlarda toplumsal olaylara müdahalesine yönelik zorunlu bir düzenlemedir. Fakat darbeye zemin hazırladığı ileri sürülerek 2010 yılında terörle mücadelede etkinlik gerekçesiyle iptal edilmiştir.

14 Temmuz 2016 tarihinde 6722 sayılı yasa ile tekrar yürürlüğe giren Emasya Protokolü Türk Silahlı Kuvvetlerine, mülkü amirlere bilgi vermeden operasyon yapma yetkisi vermiştir.

Bu yetki 15 Temmuz 2016 hain darbesinde kötü niyetle yorumlanarak kullanıldığından etkisini amacına aykırılıktan yitirmiştir. Diğer bir ifadeyle 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbeden sonra protokol, asıl amacına uygun kullanılmadığı ve milli güvenlik bakımından, sorun teşkil ettiği gerekçesiyle yeniden yürürlükten kaldırılmıştır.

İşte böyle dostlar....

Neden niçin bu protokol iptal edildi.

Artık ülkemizi tehdit eden Fetö hareketi tamamen devletimizin bünyesinden temizlenmişken yeniden Asker bürokrasi işbirliği tesis edilmelidir. Geçtiğimiz yıl yaşanan Orman yangınları, sel felaketlerinde aynı sıkıntılar yaşandı.

Çok daha organize ve profesyonel bir disiplin içinde doğal afetlere müdahale edebilen Mehmetçiğimizi yeniden arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinin içinde görmek istiyoruz.

Umalım ki devletimiz bu eksikliği yeniden görür ve gereğini yapar.

Allah depremde hayatlarını yitiren insanlarımıza rahmet etsin. Hayatta kalanlara ve göçük altından kurtulanlara da sağlık ve selamet nasip etsin.

İnşallah en kısa zamanda ülkemiz bu yaralarını sarar ve bu kara günleri atlatır.