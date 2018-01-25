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Aşırı terlemeden bir saatlik operasyonla kurtulabilirsiniz
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Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Aşırı terlemeden bir saatlik operasyonla kurtulabilirsiniz

Aşırı terleme tüm vücutta veya lokal olarak görülebiliyor. Eğer genel bir aşırı terleme varsa altında yatan neden çoğunlukla metabolik ya da hormonal bir hastalık veya kullanılan ilaçlar oluyor.

İş ve sosyal hayatınızı tam anlamıyla kabusa çeviren aşırı terleme yani hiperhidrozis ile ilgili olarak uzmanlar artık kalıcı çözümler sunulabildiğini ve yalnızca bu operasyonların bir saat sürdüğünü belirtiyor.

Taşıdığınız evrakların, kullandığınız klavyenin ıslanmasına, el sıkışmaktan çekinmenize neden olan aşırı terlemenin, pek çok kişinin hayatını zindana çevirdiğini belirten uzmanlar, aslında terlemenin vücudun sıcaklığını sabit tutabilmek için meydana gelen fizyolojik bir olay olduğunu dile getiriyor.

Koşarken vücudumuzun ısısını düşürmek için terlediğimizi veya stresli bir anda vücudumuzun otomatik olarak terleme ile yanıt verdiğini kaydeden uzmanlar, ancak herhangi bir neden yokken, dinlenme halinde terliyorsak işte o zaman “aşırı terleme” sorununun söz konusu olduğunun farkına varılması gerektiğinin altını çiziyor.

Aşırı el ve koltukaltı terlemesi tedavisinde bu bölgelere giden sempatik sinirlerin bloke edilmesi hedefleniyor. Bu sayede ter bezlerine giden aşırı uyaran ortadan kalkacağı için el ve koltukaltında terleme kesiliyor. Üstelik cerrahi yöntemle kalıcı çözüm sağlanabiliyor.

Aşırı terleme tüm vücutta veya lokal olarak görülebiliyor. Eğer genel bir aşırı terleme varsa altında yatan neden çoğunlukla metabolik ya da hormonal bir hastalık veya kullanılan ilaçlar oluyor. El (avuç içi), koltukaltı, yüz ile ayak tabanında gelişen bölgesel aşırı terlemenin altında ise genellikle herhangi etken yatmıyor. 

Tüm vücutta olan yaygın terlemenin enfeksiyon hastalıklarından hipertroidiye, kalp hastalıklarından akciğer sorunlarına kadar birçok hastalığın da habercisi olabileceği için öncelikle bir doktora başvurarak altta yatan etkenin belirlenmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.


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