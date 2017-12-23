Aşırı hijyen bebekleri astım hastası yapıyor

Yaşadığımız çevrenin sağlığımız üzerinde büyük etkisi olduğunu kaydeden uzmanlar, özellikle büyümekte olan çocukların sağlıkları ve ileriki yaşlardaki durumlarının çevreden çok fazla etkilendiğini savunuyor.

Bebeğin dünyaya gelişiyle birlikte ebeveynlerin eve giren çıkan eş dost sayısında sınırlamaya gittiğini paylaşan uzmanlar, çevreden alınabilecek mikroplara karşı en kuvvetli deterjanların tercih edilmeye başlandığını, ellerin antiseptik sabunlar ile yıkandığını ve sterilizatörler kullandığının altını çiziyor.

Bütün bunların yanı sıra bebeklerin içme suyu ile yıkandığını da belirten uzmanlar, evde evcil hayvan varsa bu süreçte bebekten uzaklaştırıldığını, çocukların bulaşıcı hastalıktan korunabilmek adına adeta fanus içinde tutuluyormuş gibi bir ortam sağlandığını açıklıyor.

Uzmanlar aslında ebeveynlerin aldıkları bu önlemlerin enfeksiyonlardan korunmak için aşırıya kaçmak anlamına geldiğini hatırlatan uzmanlar, aşırı hijyenin de başka hastalıkları tetikleyebileceği üzerinde duruyor.

Son yıllarda astım gibi alerji hastalıklarının görülme sıklığının artmasında aşırı hijyen kuralları suçlandığını hatırlatan uzmanlar, bu yüzden çocukları temiz hava ve çevre koşullarının olduğu doğal ortamlarda yetiştirilmeye çalışılması gerektiğini işaret ediyor.

Peki ama nelere dikkat etmek gerekiyor?

Uzmanlar bulaşıcı hastalıkların etkenlerinin çoğunlukla hapşırma, öksürük gibi damlacıkla, yiyeceklerle, su ile bulaştığını belirtiyor.

Mutlaka yerlerin düzenli bir şekilde silinmesi gerektiğini paylaşan uzmanlar, temizlik maddeleri konusunda anne babaların dikkatli olmasını tavsiye ediyor.