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Asgari ücretliye bir nefesi bile çok gördüler
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Asgari ücretliye bir nefesi bile çok gördüler

Geçim sıkıntısı çeken asgari ücretlilerden vergi kesilmesin teklifi TBMM'de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Cumhur ittifakının yeniden kurulduğuna işaret olarak değerlendirilen bu gelişme olmayıp tasarı kabul edilseydi asgari ücret 2 bin TL civarına yükselecekti.

Geçim sıkıntısı çeken asgari ücretlilerden vergi kesilmesin teklifi TBMM'de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Cumhur ittifakının yeniden kurulduğuna işaret olarak değerlendirilen bu gelişme olmayıp tasarı kabul edilseydi asgari ücret 2 bin TL civarına yükselecekti.

DAR GELİRLİYE NEFES ALDIRACAKTI

İYİ Parti Grup başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tarafından TBMM'ne sunulan kanun teklifi MHP ve AKP oylarıyla reddedildi. Dar gelirli vatandaşların gelir seviyesini iyileştirmek adına yapılan araştırma önergesinde asgari ücretle çalışanlardan her türlü vergiden muaf tutulmaları gereği vurgulanıyordu.

OYLAMADA ÖNERGE REDDEDİLDİ

Bu kapsamlı çalışmanın temelini oluşturması ve asgari ücretli çalışanlarla ilgili detaylı bilgi havuzuna ulaşılması amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM içtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması teklifi yer almıştı.

OY KAYBI AKP'Yİ ENDİŞELENDİRİYOR

31 Mart Yerel seçimleri için yeniden cumhur ittifakı arayışına giren AKP ve MHP liderleri görüşmek için birbirlerine randevu verdiler. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre vatandaşın nabzını tutan kamuoyu anketlerinde AKP'nin olağanüstü bir oy kaybı yaşadığı şu anda sahip olduğu belediyelerin bir kısmını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu öğrenen AKP üst düzey yöneticileri genel merkeze acil önlemler alınması konusunda girişimlerde bulundukları bildirildi.

BAHÇELİYE RANDEVU VERDİ

Bu amaçla partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha evvelki açıklamalarının aksine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliye bu konuyu görüşmek için randevu verdiği açıklandı.


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