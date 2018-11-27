Asgari ücretle sadece 1 hafta doyuyorlar

Türk-İş'in Türkiye geçim indeksi araştırmasında ortaya çıkan rakamlar ülkemizdeki fakirlik ve sefalet oranlarını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Kasım ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1943, yoksulluk sınırı 6328 TL olarak açıklandı. Asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin aylık harcamasına ancak bir hafta yettiği belirtildi.

KASIM AYI GÖSTERGESİ ALARM VERİYOR

Ekonomik krizin pençesine düşen Türkiye'de artan enflasyon önünde kazançlar hızla eriyor. Türk-İş tarafından çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki zamların aile bütçesi üzerindeki etkilerini belirlemek için her ay yapılan Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırması'nın Kasım ayı sonuçları ilan edildi.

SOFRADAKİ EKMEK AZALDI DİLİMLER KÜÇÜLDÜ

Türk-İş araştırmasında Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin sağlık, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'Açlık Sınırı' 1943 TL olduğu açıklandı. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'Yoksuluk Sınırı' ise 6328 TL olarak hesaplandı.

4 KİŞİLİK AİLE ÖRNEK ALINDI

Araştırmaya örnek olarak alınan ve Ankara'da ikamet eden 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, Ekim ayına göre 1.22 oranında arttı. Senenin on bir ayında fiyatlardaki artış yüzde 20.81 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda on iki ay itibariyla artış yüzde 23.94 olarak belirlendi.

HAYATTA KALMANIN MALİYETİ 2385 TL.

Türk-İş araştırmasında, anormal derecede artan fiyatlar karşısında asgari ücret olmük üzere çalışanların gelirlerinin yetersiz olduğu ve mevcut asgari ücretin, 4 kişilik bir ailenin asgari aylık gıda harcaması olan açlık sınırını bile karşılamaktan uzak kaldığı gerçeği gözler önüne serildi.

ASGARİ ÜCRET 1603 TL

Türkiye'de aylık net asgari ücretin halen 1603 TL olduğu ekonomik ve sosyal şartlarda sadece bir çalışan için hesaplanan hayatta kalma'nın maliyeti 2385 TL olarak belirlendi. Mevcut asgari ücret, 4 kişilik bir ailenin asgari aylık gıda harcaması olan açlık sınırını bile karşılamanın gerisinde kaldı. Bu hesaba göre geçtiğimiz aya göre sofralardan 44 ekmek eksildi. 4 kişilik bir ailenin aylık harcaması ancak bir hafta yetiyor.