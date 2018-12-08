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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılan güvenlik görevlisi nasıl geçindiğini anlattı
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Ekonomi - - Editör:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılan güvenlik görevlisi nasıl geçindiğini anlattı

Ankara'da dün yapılan 2019 yılında yapılacak asgari ücret zammı ile ilgili yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na bir ilk yaşandı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan işçi komisyonda nasıl geçinebildiğini anlattı.

Ankara'da dün yapılan 2019 yılında yapılacak asgari ücret zammı ile ilgili yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bir ilk yaşandı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan işçi komisyonda nasıl geçinebildiğini anlattı.

Türk-İş adına katılan özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez (40), asgari ücret ile geçimini sürdürürken kapısını basın mensuplarına açtı. Kiralık olarak oturduğu evde basın mensuplarını ağırlıyan Görmez aldığı maaşından sadece 3 TL kaldığını söyledi.

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşke'de özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez kiralık oturduğu evinde basın mensuplarını ağırladı. Bir sürü önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Görmez, ailesinin geçimini güçlükle sağladığını söyledi.

Görmez, “15 gün önce yakmaya başladım doğal gazı. Bu 15 günlük bir fatura. 150 lira gelmiş. 850 lira zaten kira ödedim; 1000 lira yaptı. Şimdi kredi taksitim var, 650 lira. Onu ödeyeceğim; 1650 lira yapıyor. Ben yol ve yemek ücreti alıyorum ama iş yerinde yemek yiyorum. Çalışma saatinin içerisinde yemek yemek zorundayım. Para zaten oraya gidiyor. Yol parası da zaten yola gidiyor. 1603 liradan ayda elimde 3 lira kalıyor. Kredi ve kiraya gidiyor para. Bu faturaları kredi kartlarımdan ödüyorum. Diğer kartım müsaitse oradan çekip onun asgarisini, oradan çekip diğerinin asgarisini yatırarak, böyle yürüyor. Bu krediyi de onun için çektim zaten çünkü kredi kartlarım doluydu artık dönmüyordu. Kredi çekip en azından biraz rahatlayayım istedim. Kriz yönetimi gibi. İyi mi oldu? Hayır iyi olmadı. Şimdi 650 lira hem kredimi ödüyorum hem de kredi kartımı kullanmaya devam etmek zorunda kalıyorum. Bunu da orada dile getirdim” diye konuştu.

Gülden Görmez, “İnşallah buna duyarlı olurlar çünkü bir tek bu durumda olan ben değilim. Ben herkesin sesi olarak oradaydım ve birçok asgari ücretli de bu şekilde geçiniyor. Kredi kartı olmayan da var, kredi alamayan da var, sadece o parayla döndürmeye çalışan var. İnsanlar çocuklarını okutamıyor. Bırakın, okul masraflarına bu para yetmiyor bile. Servis tutmak zorunda kalıyorlar, okul için başka ihtiyaçlar oluyor. Yani olmuyor, gitmiyor artık. Bugünkü yemeğimiz makarna; daha ne anlatayım ki. Anlatacak bir şey yok. Aslında herkes farkında. Asgari ücretlinin ne kadar sıkıntı çektiğinin herkes bilincinde. Bu sefer farklı bir yerden bakarlarsa bizim sıkıntılarımızı daha iyi anlarlar diye düşündük. İnşallah bu sene güzel olacak diye umut ediyorum” dedi.

“Büyük oğlum Balıkesir'de üniversite okuyor. Küçük oğlum da liseyi terk etti. Şimdi onu Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir proje var, oraya yazdırdık. Başarılı olursa hem dışarıdan liseyi bitirecek hem de aşçılık diploması alacak” dedi.

Asgari ücret beklentisini de dile getiren Görmez, “O artık onların duyarlılığına, gerçekten bizi anlayıp anlamadığına bağlı. İnşallah 2 bin lira üstü ve enflasyon oranının maaşa yansımasını istiyoruz. Enflasyon rakamları çok yüksek şu an. Böyle olursa belki biraz, yine bu tabii eksik ama en azından nefes alabiliriz” diye konuştu.


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