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Asena Atalay ile Ahmet Hakan aşk mı yaşıyor?
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Asena Atalay ile Ahmet Hakan aşk mı yaşıyor?

Futbolcu Caner Erkin'den ayrılan sunucu Asena Atalay'ın Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ile aşk yaşadığı iddia edildi. İddialara göre ikili, birlikte Barselona tatiline çıktı.

Ünlü sunucu Asena Atalay, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ile aşk mı yaşıyor? Birlikte oldukları iddia edilen Asena Ataly ile Ahmet Hakan'ın gözlerden uzak kalmak için Barselona'ya aşk tatiline çıktıkları iddia edildi. Beyaz TV'de yayınlanan "Sözlemezsem Olmaz" progrmının sunucusu Bircan Bali, canlı yayında Asena Atalay ile Ahmet Hakan'ın aşk yaşadığını öne sürdü.

BARSELONA'DA AŞK TATİLİ

Programda, Bircan Bali, çiftin tatil için Barcelona'ya gitmek istediğini ancak Ahmet Hakan'ın son anda uçağı kaçırdığını iddia etti. canlı yayında telefonla konuşup Ahmet Hakan'ın uçağı son anda kaçırdığını ve öğleden sonraki uçak için bilet aldığını ve sevgilisinin yanına uçacağını duyurdu.

AŞK DEFTERİ KABARIK

Ahmet Hakan, ekranların ünlü yüzleriyle yaşadığı aşklarla sık sık gündeme gelen bir gazeteci olarak biliniyor. Ahmet Hakan'ın aşk yaşadığı isimler arasında pek çok ünlü isim var.


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