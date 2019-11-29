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Arsenal'de Unai Emery kovuldu
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Arsenal'de Unai Emery kovuldu

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verilmesinden sonra yerine geçici olarak Fredrik Ljungberg getirildi.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verilmesinden sonra yerine geçici olarak Fredrik Ljungberg getirildi.

Arsenal'de kötü gidişatın faturası Emery'ye kesildi. UEFA Avrupa Ligi'nde alınan 2-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyeti sonrasında tecrübeli teknik adamın görevine son verildi.

Emery'nin görevine son verilmesinin ardından yerine geçici olarak Fredrik Ljungberg getirildi.

Tecrübeli teknik adam, Arsenal'in başında toplam 84 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 46'sında sahadan galibiyetle ayrılırken, 19 beraberlik ve 19 mağlubiyete engel olamadı.


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