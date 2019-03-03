Arnavutköy'de silahlı çatışma: 3 ölü 3 yaralı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı beliritldi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yaşanan olayda iki grup arasında yaşanan tartışmada silahlar patladı. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden İdris Yıldız, Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız hayatını kaybetti.

Sorun Minibüs Hattı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken silahlı çatışmada 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtilirken çatışmanın minibüs hattı yüzünden çıktığı ifade edildi.