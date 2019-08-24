Arka Sokaklar dizisinde 14. sezonun ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar 14. sezon ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve en uzun soluklu projelerin başında gelen Arka Sokaklar'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı.

Erler Film'in yapımcılığında ekrana gelen, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 14'üncü yeni sezon fragmanı yayınlandı. Reyting rekortmeni dizinin eylül ayında başlaması planlanıyor.

Sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Arka Sokaklarda13 sezondur dizide yer alan Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldı. Göksel'in ayrılık haberinin ardından 9 sezondur Rıza Baba'nın kızını oynayan İpek Yaylacıoğlu da diziye veda etti.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'n 13. sezon finalinde ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın bulunduğu adrese gider. Polisleri fark eden Nejat ve adamları arasında çatışma çıktı. Nejat bu karmaşada kaçmayı başardı. Volkan onu görür ve peşine takıldı. Kovalamaca sırasında Nejat'ı kaybetti. Nejat, saklandığı yerden kalktı ve sırtı dönük olan Volkan'ı vurdu. Sevdiği adamı kanlar içinde bulan Hande yıkıldı. Volkan hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Ancak Volkan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.