Arjantin Messi ile Dünya Kupasını Kazandı

Arjantin, 90 dakikası 2-2 ve uzatma devreleri 3-3 tamamlanan 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya penaltılarla 4-2'lik üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.

LİONEL MESSİ EFSANESİ



Mücadelenin 23. dakikasında Messi'nin penaltı golüyle öne geçen Arjantin, 36. dakikada Di Maria ile farkı 2'e çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Güney Amerika ekibi, 70. dakika boyunca rakibine şut imkanı verdi.

MBAAPPE İLE FRANSA YENİDEN DÖNDÜ



Fransa, 82. dakikada Mbappe'nin penaltı gölüyle umutlanırken yalnızca 2 dakikada sonra bir kez daha yıldız futbolcu sahneye çıktı ve durumu 2-2 yaptı.



MESSİ VE MBAPPE FIRTINA ESTİRDİ



Uzatmaya giden maçın 108. dakikasında Lionel Messi takımını yine öne geçirirken son sözü 118. dakikada Mbappe penaltıdan söyledi.



PENALTILARDAN ARJANTİN KAZANDI

Penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Arjantin, tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nı kazandı.