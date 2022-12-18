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Arjantin Messi ile Dünya Kupasını Kazandı
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Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Arjantin Messi ile Dünya Kupasını Kazandı

Arjantin, Fransayı yenerek 2022 Dünya Kupasını alan Takım oldu. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi şampiyonada göz doldurdu. Penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Arjantin, tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nı kazandı.

Arjantin, 90 dakikası 2-2 ve uzatma devreleri 3-3 tamamlanan 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya penaltılarla 4-2'lik üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.

LİONEL MESSİ EFSANESİ


Mücadelenin 23. dakikasında Messi'nin penaltı golüyle öne geçen Arjantin, 36. dakikada Di Maria ile farkı 2'e çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Güney Amerika ekibi, 70. dakika boyunca rakibine şut imkanı verdi.

MBAAPPE İLE FRANSA YENİDEN DÖNDÜ


Fransa, 82. dakikada Mbappe'nin penaltı gölüyle umutlanırken yalnızca 2 dakikada sonra bir kez daha yıldız futbolcu sahneye çıktı ve durumu 2-2 yaptı.


MESSİ VE MBAPPE FIRTINA ESTİRDİ


Uzatmaya giden maçın 108. dakikasında Lionel Messi takımını yine öne geçirirken son sözü 118. dakikada Mbappe penaltıdan söyledi.


PENALTILARDAN ARJANTİN KAZANDI

Penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Arjantin, tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nı kazandı.


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